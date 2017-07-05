Тюменские школьники осваивают аграрные профессии в "зеленых лабораториях"

ТЮМЕНЬ, 5 июл — РИА Новости. Учебно-опытные площадки открылись на базе пришкольных лагерей в Тюменской области. В рамках проекта дети знакомятся с аграрными профессиями и основами экологической культуры, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Весной этого года в Тюменской области прошел конкурс "Зеленые лаборатории под открытым небом", направленный на развитие сети школьных приусадебных участков. Четыре школы получили финансовую поддержку на создание и развитие своих зеленых территорий. Сейчас проектные площадки уже принимают ребят из пришкольных лагерей и детских садов. Дети занимаются оформлением сада, посадкой цветов и деревьев, работой в огороде", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Тюменской области в рамках программы "Агропокление" продолжает развиваться сеть агроклассов, выпускниками которых в этом году стали 250 школьников. Наряду с аттестатом зрелости выпускники получили свидетельство об освоении профессии — слесаря по ремонту сельхозтехники и оборудования, тракториста-машиниста, овощевода, цветовода, животновода, оператора машинного доения. Кроме того, выпускники агроклассов получили льготы при поступлении в аграрный университет в виде начисления дополнительных баллов.

"Благодаря солидной государственной поддержке, предприятия АПК области сегодня обладают современной техникой, работают с элитным скотом и высокопродуктивными сортами растений. Но для того, чтобы все это принесло желаемый эффект, профессионализм работников агрофирм должен соответствовать уровню созданной материальной базы. Именно поэтому мы так заинтересованы в модернизации подготовки кадров, начиная со школьной скамьи", — отметил глава региона Владимир Якушев.

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