Систему перехвата беспилотников около колоний и СИЗО тестируют во ФСИН

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России тестирует систему обнаружения и перехвата квадрокоптеров, которые все чаще используются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов, сообщает в среду пресс-бюро ФСИН России.

"Защита от нежелательного проникновения на режимную территорию квадрокоптера состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном месте. При подлете беспилотного летального аппарата к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним", — приводит ФСИН слова начальника центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний Сергея Овчинникова.

По его словам, в любое время суток, независимо от погодных и иных условий, исключая влияние человеческого фактора, защитная система способна самостоятельно засечь и приземлить в обозначенном месте любой беспилотник. "Причем мы можем перехватывать его не только при попытке пересечь периметр, но и при подлете к режимному объекту на расстоянии нескольких сот метров", — отмечает представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время комплекс проходит тестирование и показывает хорошие результаты в нескольких регионах России.

По информации пресс-бюро, все чаще беспилотные летательные аппараты стали использоваться для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов, в числе которых наркотические средства, мобильные телефоны, спиртосодержащие жидкости. С помощью сотовых телефонов осужденные могут связываться с сообщниками на воле, организовывать криминальные схемы по выманиванию денег у доверчивых граждан и совершать другие правонарушения.