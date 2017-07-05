МЦК сделают более удобным для велосипедистов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют доработать инфраструктуру Московского центрального кольца (МЦК), чтобы сделать его более удобным и адаптированным для велосипедистов, сообщил замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Мы планируем сделать МЦК для велосипедистов безбарьерной средой", — сказал Латыпов в среду в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.

По его словам, согласно программе благоустройства вокруг МЦК в текущем и следующем году метрополитен и МКЖД соответствующим образом доработают инфраструктуру. "Установим дополнительные пандусы специально для велосипедов, велокрепления дополнительные в новой компоновке. Во всех поездах они до сентября будут заменены. В целом МЦК идет к тому, чтобы стать более безбарьерным", — заключил он.