На станциях метро "Кузнецкий мост" и "Таганская" отремонтируют эскалаторы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эскалаторы в переходах на станциях московского метро "Кузнецкий мост" и "Таганская" закрывают на ремонт с 5 июля по 11 августа, сообщили в пресс-службе подземки.

"Во время работ специалисты снимут и отремонтируют ступени и тяговые цепи, обеспечивающие их движение. Работы, которые проводятся в соответствии с утвержденным графиком ремонта, продлятся до 11 августа", — говорится в сообщении.

В каждом переходе останутся работать по три эскалатора, поэтому ремонт не повлияет на работу станций.

Всего закроют две эскалаторные ленты. Одна из них установлена в переходе со станции "Кузнецкий мост" на "Лубянку", а вторая – в переходе с кольцевой станции "Таганская" на радиальную.

На время работ вдоль эскалаторов установят специальные ограждения. В ходе ремонта специалисты разберут лестничное полотно, снимут ступени и тяговые цепи, проверят уровень наклона эскалаторов.

"Такие плановые работы по ремонту эскалаторов необходимы, когда пробег эскалатора достигает 90 тысяч километров. Своевременный ремонт эскалаторов — это обязательное требование безопасности работы метро", — рассказал первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.