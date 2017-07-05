Крымские пограничники спасли дельфина от браконьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Краснокнижный черноморский дельфин спасен из браконьерских сетей в акватории Керченского пролива, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Угодившего в сети дельфина заметил экипаж пограничного сторожевого катера в районе крепости Керчь Павловской бухты в ста метрах от береговой линии.

"С целью предотвращения гибели ценного млекопитающего капитаном катера принято решение об участии личного состава в его освобождении. В результате выборки незаконно установленных сетей в естественную среду обитания выпущены одна особь краснокнижной черноморской афалины, а также несколько представителей осетровых пород", — говорится в сообщении.

Черноморская афалина занесена в Красную книгу России, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Попадание дельфинов в сети приводит к их гибели, так как, запутавшись в рыболовных снастях, они лишены возможности всплыть на поверхность воды и совершить вдох.

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