Воронежские власти подняли стоимость проезда в транспорте до 17 рублей

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Власти приняли решение увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа с 15 до 17 рублей, сообщает во вторник облправительство.

Последний раз стоимость проезда в городском транспорте Воронежа менялась в 2015 году – с 12 до 15 рублей днем и до 20 рублей — ночью. По данным облправительства, действующий в Воронеже тариф является одним из самых низких в ЦФО, а также среди городов-миллионников России. Работающие на городских маршрутах перевозчики (на сегодняшний день насчитывается 13 организаций) регулярно с просьбой увеличить плату за проезд пассажиров. Предлагаемая ими стоимость проезда доходила до 27 рублей.

"Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 15 до 17 рублей", — говорится в сообщении. В ночное время (с 22 до 6 часов) стоимость проезда составит 25 рублей.

Во вторник, 4 июля, приказ об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в пределах Воронежа опубликовало управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

"Необходимость повышения тарифов связана с реализацией городской программы обновления общественного транспорта. Использование на маршрутах автобусов и троллейбусов, чей срок эксплуатации превышен, может создавать реальную угрозу безопасности пассажиров", — сообщают областные власти.

По их данным, увеличение тарифов позволит направить на замену подвижного состава более 1,007 миллиарда рублей в текущем году; в 2018 — 902,714 миллиона рублей; в 2019 – 867,522 миллиона рублей.

При этом в городском транспорте отсутвуют льготы для социально незащищенных и малоимущих категорий граждан. На перевозку представителей этих категорий были ориентрованы автобусы "Народного маршрута", которые ездили по улицам Воронежа с 2003 года. В ноябре прошлого года "Народный маршрут" был закрыт властями, которые мотивировали это решение "непростой экономической ситуацией".

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