Россия и Китай хотят открыть на ВДНХ постоянно действующий Китайский дом

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай намерены открыть постоянно действующий Китайский дом на ВДНХ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил во вторник председатель совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития режиссёр Фёдор Бондарчук на встрече с представителями общественности, деловых кругов и медиасообществ России и Китая. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"В планах (Российско-китайского комитета дружбы) развитие культурных и деловых связей, стимулирование спортивных обменов, обмен опытом в образовательной, медицинской и социальной сферах. Комитетом ведётся активная работа по выводу российских музыкальных и художественных коллективов на китайский рынок", — сказал Бондарчук.

"Также в планах стоит открытие советом по здоровому образу жизни постоянно действующего Китайского дома на территории ВДНХ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", — добавил он.