Мэрия рассматривает новую заявку ПАРНАС на марш в центре Москвы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московские власти рассматривают новую заявку Партии народной свободы (ПАРНАС) на проведение в центре столицы 16 июля марша "За свободный интернет", сообщила РИА Новости официальный представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности Елена Романова.

В конце прошлой недели власти Москвы сообщили, что отказали ПАРНАС в проведении акции 9 июля. Во вторник партия сообщила, что подала в мэрию повторную заявку, шествие планируется провести по тому же маршруту с той же численностью, но уже 16 июля.

"Заявку получили, она рассматривается", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы департамента безопасности. Она подтвердила, что маршрут аналогичен предыдущей заявке.

Ранее глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, сообщил РИА Новости, что причиной отказа в согласовании акции 9 июля послужил президентский указ о мерах безопасности на время чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Согласно указу, усиленные меры безопасности действуют с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

По данным департамента, причиной отказа также послужило то, что организаторы выбрали для акции место, где ведутся работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", и в заявке не было указано, в каком формате пройдет акция.

При этом заявка ПАРНАС, а также нескольких других зарегистрированных и незарегистрированных в России партий на проведение акции "За свободный интернет" была подана уже после урегулирования спора между основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и Роскомнадзором, указавшим на несоблюдение этой компанией требований российского законодательства о предоставлении данных. В ФСБ заявляли, что мессенджером активно пользуются террористы. После требования Роскомнадзора, Дуров предоставил необходимые данные, и мессенджер был зарегистрирован в соответствии с законом.