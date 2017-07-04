Детский телеканал на татарском языке будет доступен круглосуточно

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Новый детский канал на татарском языке, проект которого разработан в Татарстане, будет доступен по всему миру в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба президента республики.

В декабре 2016 года на заседании рабочей группы по вопросам функционирования и развития татарского языка в Татарстане было рассмотрено предложение о создании детского телеканала на татарском языке. Эксперты отмечали, что республика нуждается в качественном телевизионном продукте на татарском языке, ориентированном на юных зрителей. При этом телепередачи должны выполнять как развлекательные, так и познавательные функции. Для разработки концепции детского татарского телеканала была создана специальная рабочая группа. Во вторник президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект нового детского образовательного канала на татарском языке "УЕН-ТВ" (в переводе с татарского "уен" — "игра").

"Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Леонид Толчинский отметил, что в информационно перенасыщенном мире все модели потребления контента не соответствуют тому, что предлагают татароязычные ресурсы. Имеющиеся детские каналы на языках народов России, в том числе татароязычные, не работают в режиме 24/7 на всех доступных современным детям медиаплатформах. Есть определенные детские продукты, но они являются вставками в универсальных телеканалах", — говорится в сообщении.

По словам Толчинского, создание татароязычного мультимедиахаба позволит обеспечить полноформатный VOD-сервис ("видео по запросу"), доступный по всему миру в круглосуточном режиме на всех типах интернет-платформ. Целевая аудитория данного проекта — дети от 3 до 16 лет.

Как отмечается, название для нового канала было выбрано в ходе интернет-голосования. Планируется, что большая часть информационного наполнения будет собственного производства: мультфильмы, сериалы, специализированные программы и игры. Телепродукты принципиально будут нацелены на образовательную составляющую.

Минниханов подчеркнул, что новому каналу придется конкурировать с уже существующими крупными детскими телекомпаниями, а потому следует уделить особое внимание разработке уникального качественного татароязычного контента.

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