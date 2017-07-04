МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила за ускорение принятия закона об обязательной видеофиксации судебных заседаний, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Необходимо ускорить принятие закона об обязательной видеофиксации судебных заседаний. Неправосудные приговоры – следствие недостоверных протоколов, когда невозможно доказать, что было в процессе и что исследовалось судом", — цитирует выступление Яровой на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР пресс-служба партии.

Вице-спикер Госдумы РФ напомнила, что данная инициатива правительства уже прошла первое чтение.

"Ее нужно принимать скорее, и чем раньше мы это сделаем, тем быстрее у каждого человека появится уверенность, что он доказателен в своей позиции: что исследовал суд, а что – не исследовал, и тем меньше будет работы у квалификационной коллегии судей и апелляционных инстанций. Предлагаем реализовать данный подход", — подчеркнула она.