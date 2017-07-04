Медведев: надо усовершенствовать антикоррупционное законодательство

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель "Единой России" премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости усовершенствования антикоррупционного законодательства и системы госзакупок в России.

На заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы партии он сказал, что собирается обсудить с коллегами качество государственного управления и эффективность работы всего государственного аппарата.

"Здесь задачи достаточно четко сформулированы. Нужно сделать взаимодействие и наших граждан, и бизнеса, вообще иных институтов с государством удобным. Повысить качество государственных услуг, усовершенствовать антикоррупционное законодательство, систему государственных закупок, обеспечить поддержку малому и среднему предпринимательству", — заявил Медведев.

По словам премьера, эти "темы серьезные, они действительно на контроле и правительства, и нашей партии". "Они прорабатываются и в рамках совета при президенте по стратегическому развитию, и открытого правительства", — сказал он.

Медведев добавил, что ЕР продолжает вносить предложения по совершенствованию системы государственных закупок, чтобы весь закупочный цикл — от определения поставщика до заключения контакта и итогового аудита — был абсолютно прозрачным, доступным для общественного контроля.

"На портале государственных закупок уже раскрывается огромный даже по мировым меркам объём данных. Крупные закупки, напомню, более чем миллиард рублей и более, проходят общественные обсуждения, формируются публичные ведомственные антикоррупционные планы, просчитываются риски", — добавил премьер.