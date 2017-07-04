Спасатели предупреждают о сильном ветре в регионах Центральной России

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в регионах Центральной России во вторник и среду, сообщают региональные управления МЧС.
В Орловской области во вторник и среду также прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, дожди, местами грозы и град. Ветер до 20 метров в секунду ожидается ночью и днем 5 июля в Воронежской области.
"По прогнозу курского гидрометцентра с 21.00 (мск) 4 июля по 21.00 (мск) 5 июля… умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный ночью 4-9 метров в секунду, при грозах местами 14-19 метров в секунду", — информирует управление МЧС области.
Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Возможен рост числа ДТП на трассах, травматизма среди населения.