Спасатели предупреждают о сильном ветре в регионах Центральной России

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в регионах Центральной России во вторник и среду, сообщают региональные управления МЧС.

"Четвертого июля в период с 14-18 часов с сохранением ночью на 5 июля во Владимире и по области ожидаются грозы с дождём, местами сильным. В отдельных районах град. Усиление юго-западного ветра, в порывах до 15-20 метров в секунду", — сообщает управление МЧС по Владимирской области.

В Орловской области во вторник и среду также прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, дожди, местами грозы и град. Ветер до 20 метров в секунду ожидается ночью и днем 5 июля в Воронежской области.

"По прогнозу курского гидрометцентра с 21.00 (мск) 4 июля по 21.00 (мск) 5 июля… умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный ночью 4-9 метров в секунду, при грозах местами 14-19 метров в секунду", — информирует управление МЧС области.

В Калужской области в ближайшие часы ожидаются грозовые дожди с ветром до 12-17 метров в секунду. В Тульской — в вечера вторника до вечера среды прогнозируют дождь и грозу, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Возможен рост числа ДТП на трассах, травматизма среди населения.