В Тюменской области стартовал проект социальной интеграции инвалидов

ТЮМЕНЬ, 4 июл — РИА Новости. Серия психологических тренингов и экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тобольске летом в рамках благотворительного проекта "Вместе мы можем больше", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

Проект получил финансовую поддержку, став одним из победителей грантового конкурса "Моя идея", ежегодно проводимого при поддержке правительства региона.

"Занятия в рамках проекта будут посвящены развитию самооценки, эмоционального творчества и навыков коммуникации, сказка-терапии, релаксации. Помимо образовательной части, участников проекта ждет посещение фестиваля "Сибирский разносол", походы в театр, музей, в боулинг, прогулка на теплоходе по реке Иртыш и музыкальный творческий вечер", — сказал собеседник агентства.

По словам главы региона Владимира Якушева, в Тюменской области реализуется масштабная программа по интеграции инвалидов в социальную, экономическую и культурную жизнь общества.

"Люди с ограниченными возможностями здоровья добиваются успеха в науке, творчестве, спорте и других сферах. Для всех нас это пример успешного преодоления трудностей, сохранения силы духа и оптимизма. Многое удалось сделать, но еще больше предстоит выполнить, чтобы повысить качество их жизни", — отметил глава региона.

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