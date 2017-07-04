Россия и Венгрия готовят соглашение о признании документов об образовании

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Венгрия собираются подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Во вторник в Москве состоялось десятое заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой со стороны РФ является Скворцова.

"Считаем, что нам необходимо сосредоточиться на усилении нормативно-правовой базы нашего двустороннего сотрудничества. Я знаю, что до конца года будет подготовлено межправсоглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях… Вами, господин (Петер) Сийярто (министр внешнеэкономических связей Венгрии — ред.), было поддержано решение о согласовании до 30 ноября этого соглашения", — сказала Скворцова.