Sputnik заключил соглашения с "Синьхуа" и Гуандунской телерадиокомпанией

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Информационное агентство Sputnik и китайское информагентство "Синьхуа" заключили во вторник соглашение о стратегическом международном партнерстве, в этот же день было заключено и соглашение о сотрудничестве между Sputnik и Гуандунской телерадиовещательной компанией.

Подписание документов состоялось в Москве на полях третьего форума СМИ России и Китая, в рамках форума предполагается заключить почти два десятка двусторонних соглашений между различными СМИ двух стран.

Sputnik представлял генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, с китайской стороны в подписании соглашений с информагентством участвовали заместитель главного редактора "Синьхуа" Чжоу Цзунминь и заместитель главного редактора Гуандунской телерадиовещательной компании Ши Яньфэн.

Стратегическое соглашение Sputnik и "Синьхуа" предусматривает расширение взаимодействия по обмену новостным контентом при освещении событий в России и Китае, а также международными новостями на всех языковых ресурсах агентств. Помимо этого предполагается обмен аналитикой, организация совместных мероприятий и обучающих тренингов для журналистов.

Соглашение, заключенное с Гуандунской телерадиокомпанией, является рамочным; заключив его, стороны договорились обмениваться оперативной информацией о событиях в своих странах и мире, а также рассмотреть возможность организации совместных мероприятий в форматах форумов, семинаров, конкурсов или круглых столов.