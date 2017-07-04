В Тобольске построят школу на 1200 мест

ТЮМЕНЬ, 4 июл — РИА Новости. Школу на 1,2 тысячи мест планируется построить в Тобольске в течение трех лет. В настоящее время определены участки строительства объекта, разрабатывается проектная документация, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Необходимость в строительстве образовательного учреждения назрела в связи с активной застройкой города. Только в 2016 году в Тобольске введены в эксплуатацию 130 тысяч квадратных метров жилья", — сказал собеседник агентства.

По словам главы региона Владимира Якушева, образовательное учреждение будет соответствовать самым современным требованиям и нормативам, как и все новые школы в Тюменской области.

"Неважно в городе или в сельской местности, новые школы обязательно имеют прекрасный актовый зал, чтобы дети занимались творчеством, спортзал и мощное спортивное ядро и современные компьютерные классы. Проектно-сметные документации без всех этих составляющих даже не рассматриваются", — отметил губернатор.

Кроме того, по поручению Якушева, принято решение построить филиал поликлиники в одном из микрорайонов Тобольска, а также вдвое по сравнению с прошлым годом увеличить финансирование благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов — до 37 миллионов рублей в 2017 году. На ремонт дорог муниципалитета будет направлено еще около 200 миллионов рублей.

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