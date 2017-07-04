МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, во вторник ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, возможны подтопления и заторы на дорогах, сообщает столичный главк МЧС России.

"По прогнозам синоптиков (ФГБУ "Центральное УГМС"), в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в городе Москве местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и аварии на дорогах, повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение крыш и остекления домов, рекламных конструкций, заторы на дорогах и повреждение транспорта, повреждения молниями не оборудованных громоотводом объектов.