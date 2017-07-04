Блондинка, слесарь, полковник полиции. Кто в России реконструирует историю

© РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Организаторы "Времен и Эпох" призвали не превращать фестиваль в митинг Коц. Реконструкторы военной истории впервые стали главными героями федеральных новостей 12 июня. Сеть обошли скандальные кадры с фестиваля "Времена и эпохи" на Тверской улице: молодые сторонники оппозиционера Алексея Навального прошлись несанкционированным маршем прямо по шатрам и стендам участников мероприятия. Они едва не разнесли все подчистую, но реконструкторы, многие из которых готовились к фестивалю долгие месяцы и тратили на это свои личные деньги, дали им твердый, но сдержанный отпор.

Корреспондент "ВМ" отправился участником на ежегодный слет энтузиастов военной истории "Русская крепость" в Приозерске на севере Ленобласти и попытался составить портрет среднестатистического современного рыцаря-богатыря. И не смог, настолько эти люди разные. Но каждый по-своему интересен.

Доспех за два миллиона

В средневековом лагере — никаких пестрых туристических палаток, складных походных стульев и мангалов с шашлыками из ближайшего супермаркета. Все максимально исторично — большие белые шатры с геральдикой реконструкторских клубов, привезенные с собой массивные деревянные столы и лавки, костровой набор с вертелами, на которых можно запечь, кажется, даже кабана.

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

Участники фестиваля сразу по приезде скидывают камуфляж, джинсы и спортивные костюмы и переодеваются "в дурацкое". Так здесь с легкой самоиронией называют средневековый костюм — нательное белье, плотные чулки-шоссы, длинную куртку-котарди, шапочку "под Робин Гуда" и вычурный пояс с сумкой для всякой мелочовки. Последний элемент обязателен для всех. Забывшего подпоясаться тут же обзовут дезертиром и будут всячески над ним подтрунивать. Для дам таким обязательным элементом является головной убор — без него в средневековых городах могли ходить только дети и, как говорит президент, девушки с пониженной социальной ответственностью.

Всю одежду реконструкторам шьют в специальных мастерских. Портные стараются максимально точно соблюдать технологию, использовавшуюся в древности, и фасон. За основу чаще всего берут музейные экспонаты, а также зарисовки из специальных каталогов. Понятно, что все это стоит денег, причем немалых. Но средневековый костюм — основа основ в реконструкторском движении. Без него о покупке доспехов можно и не думать.

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

"Раньше, как и сегодня, военные 99 процентов времени на службе проводили в форме, в обычной одежде, — проводит ликбез известный военный историк Клим Жуков, один из ведущих мировых специалистов по доспеху XIV-XV веков. — Всякую защитную "сбрую" надевали только на бой. Сегодня заказать себе аутентичный средневековый костюм новичку обойдется минимум в 15 тысяч рублей. Это если из сукна, для обычного горожанина. Если изображаешь из себя дворянина, будь готов раскошелиться. Отдельные ценители заказывают в Лондоне дорогую парчу, сделанную по технологиям Средневековья. Стоит от 150 фунтов за метр, а на костюм нужно около восьми. Плюс пошив обойдется фунтов в 500. Столько же — украшения. Получается в сумме под 200 тысяч рублей. Есть у нас один товарищ, на реконструкциях одевается в императора Священной Римской империи Максимилиана I, так как сильно похож на него лицом. Шьют ему одежду с сохранившихся портретов. Естественно, денег это требует, мягко говоря, всех.

То же самое касается доспехов и поддоспешной одежды — как правило, толстой стеганой куртки и такого же подшлемника. Кульминация любого фестиваля — так называемые бугурты, сражения "стенка на стенку" с участием десятков бойцов. Бои полноконтактные. Понятно, что оружие у участников не заточенное, но стальное и весит прилично. Тот, кто дерется в плохих доспехах, рискует получить серьезные травмы. Поэтому защита в реконструкторском деле — вещь первостепенная".

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

По словам Клима Жукова, заказать у кузнеца полные рыцарские латы под XV век будет стоить от 80 тысяч рублей. Верхней планки как таковой нет. Можно купить доспех из специальной особо прочной стали, можно украсить его гравировками. Лишь бы денег хватило. Основное требование — защита должна быть не только удобной для боя, но и выглядеть максимально исторически достоверно.

"Самый дорогой доспех, который мне доводилось видеть, стоил около 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей по текущему курсу), — рассказал военный историк. — Его привез на один из фестивалей наш друг из Голландии, он воюет в конных турнирах. Латы изготовил лучший и самый дорогой мастер в мире Пер Леод Йенсен. Он занимается ковкой доспехов уже более 30 лет. Суперпрофи! Если его доспех поставить в музейную витрину, никто не догадается, что это "новодел". Он умеет идеально ловить стиль. И когда смотришь на доспехи его авторства, не понимаешь, с какого источника они "срисованы". Потому что такого источника нет. Я человек злой, когда вижу доспех, сразу ищу "косяки" — что сделано неправильно. А эти латы за 30 тысяч евро осмотрел снаружи, изнутри, со всех сторон, разобрал, собрал. И не смог найти вообще ни одного огреха".

Интерес и физподготовка

Высокая стоимость костюма и снаряжения создает своего рода возрастной ценз. Далеко не у каждого старшеклассника или студента есть лишние 100 тысяч рублей. Поэтому реконструкторы в основном рослые бородатые мужики за тридцать" имеющие постоянный заработок. Разнообразие профессий похлеще, чем на бирже труда. Псковитянин Павел имеет свой интернет-магазин по продаже автозапчастей, слесарь-сантехник из Саратова Андрей Ревин в свободное от работы время помогает своему другу проводить лучшие в своем городе игры-квесты, петербуржец Макс администрирует локальную сеть юридической конторы, москвич Айдер Кадыров служит в ОМОНе. Последний случай — достаточно редкий пример, когда хобби на 100 процентов помогает работе. Тактика строевого боя ОМОНа во многом основана на опыте пехотных сражений Средних веков.

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

"Каждый реконструкторский коллектив — это срез общества, — рассказал РИА Новости глава московского клуба исторической реконструкции "Гастингс" Дмитрий Локтев. — У нас есть представители различных социальных слоев и возрастов — от 16 до 50 лет. Профессии — от разнорабочего до заместителя генерального директора крупного банка. Здесь не важны твои происхождение и достаток. Главное — чтобы были интерес и неплохая физическая форма. Для поддержания последней мы регулярно проводим у нас в клубе тренировки и маневры, у нас есть своя "качалка".

Дмитрий — переводчик, работает в сфере общественных отношений. Реконструкцией занимается с 2001 года. Признается, что в первом бою "стенка на стенку" ему было страшно, "но задорно". Молодому студенту это хобби сразу пришлось по душе, и в том же году он основал свой реконструкторский клуб, который успешно воюет и по сей день. В клубе есть свои правила, график тренировок, специальный фонд снаряжения, которое выдается молодежи и новичкам, которые еще не успели разжиться собственными доспехами. Своих соратников Дмитрий гоняет до седьмого пота.

Вопреки стереотипам

Тем не менее в "Гастингсе" воюют даже девушки, хотя реконструкторы-мужчины и признаются, что пускать представительниц прекрасного пола на бугурты стали сравнительно недавно. Впрочем, миниатюрная блондинка Маша из Москвы по уровню физподготовки даст фору многим из своих соперников.

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

"Я мастер спорта по тяжелой атлетике и чемпион России по кросс-фиту, — скромно признается хрупкая на вид девушка. — Поэтому с выносливостью у меня полный порядок. Я студентка, учусь в столичном вузе. В реконструкторском движении состою сравнительно недолго — около трех лет. Это очень тяжелое хобби, но мне понравилось, буквально с самого первого боя. Помню я его смутно. На мне тогда был глухой шлем-"ведро", в котором практически ничего не было видно. Затрудняюсь сказать, сколько человек одновременно лупили меня алебардами, но точно могу утверждать, что их было больше трех. В конце концов я упала, но смогла утащить с собой одного из нападавших. По правилам бугурта, если падаешь на землю — выбываешь из боя".

Ее подруга и соратница Ольга состоит в реконструкторском движении подольше — около семи лет. Она работает штатным психологом в воинской части и преподает в медицинском университете им. Пирогова. Ольга признается, что первые бои давались ей очень непросто.

© РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля © РИА Новости / Андрей Коц Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Русская крепость». Приозерск, Ленинградская область, 30 июня – 2 июля

"Сначала я смотрела на маневры со стороны, — рассказывает Ольга. — А потом решилась – пошла в магазин и купила себе шлем и кольчугу. Поначалу я постоянно падала и не очень представляла, как держать меч. Но потом втянулась. На своих третьих маневрах я воевала против ребят из "Гастингса". И потом две недели вспоминала этих милых людей самыми черными словами — у меня болело абсолютно все! Но потом один знакомый предложил мне вступить в "Гастингс". Я подумала и согласилась. Купила себе нормальный комплект доспехов, стала ездить на фестивали. Несколько раз выбывала из графика из-за травм. Сотрясения мозга, межпозвоночные грыжи и всякое другое "по мелочи". Вообще интересных историй было очень много. Однажды воевали с одним товарищеским клубом. Противники знали, что за "Гастингс" будет выступать девушка. За меня почему-то приняли одного парня в глухом шлеме и особо его старались не бить. А меня не щадили. В какой-то момент боя я осталась одна против четырех. Очень душевно они меня "помесили". Бью я, может быть, и плохо, но стою хорошо, продержалась тогда долго. Зрители активно подбадривали: "Давай, мужик! Дерись!" Когда после боя я сняла шлем, все очень удивились".

Меньше денег

Среди реконструкторов достаточно часто встречаются военные и полицейские, бывшие и действующие. Один из основателей этого движения в России, организатор "Русской крепости" и многих других фестивалей Дмитрий Коровкин (прозвище — Дитрих) — полковник полиции. Он возглавляет кафедру криминалистических экспертиз и исследований в Санкт-Петербургском университете МВД России и преподает будущим стражам порядка такие дисциплины, как судебно-баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая экспертизы, экспертиза холодного и метательного оружия и многое другое.

Тридцать секунд

"Реконструкцией занимаюсь с 1991-1992 годов, — рассказывает Дмитрий Сергеевич. — Тогда не было ни интернета, ни мобильников. Даже городские телефоны были далеко не у всех. Поэтому первые фестивали организовывали по обычной переписке, почтовым сообщением. Первый крупный фестиваль с господдержкой провели в 1993 году в Саратове. На него съехались практически все реконструкторы, которые были в те годы в стране. Сейчас же исторической реконструкцией в России занимаются десятки тысяч человек. На ту же "Русскую крепость" ездим уже 15 лет. Очень хорошие отношения сложились с местными властями. Они помогают звуковым оборудованием, дают сцену. Но, к сожалению, из за непростой экономической ситуации в стране народу на фестивали стало ездить меньше. Людям стало сложнее тратить деньги на хобби".

В одном из бугуртов дают возможность поучаствовать и корреспонденту РИА Новости, никогда прежде не державшему в руках фальшион — стандартный для строевого боя короткий меч с тяжелым клинком. Саратовчане Андрей Ревин и Алексей Зернаков споро "упаковывают" залетного гостя в легкий доспех, нахлобучивают на голову глухой шлем-бацинет с кольчужной сеткой-бармицей, прикрывающей шею, в одну руку суют оружие, в другую — большой треугольный щит.

"Ничего не бойся, несчастные случаи крайне редки, — подбадривают парни напоследок. — Самый опасный противник — алебардист. Огреть своей оглоблей может так, что мало не покажется. Зато он беззащитен вблизи. Пойдет на тебя такой — сразу рви дистанцию, висни на нем и пытайся опрокинуть на землю".

Легко сказать, трудно сделать. Из боя, который запомнился главным образом гулкими ударами тяжелым железом по собственному шлему, меня вышибают секунде на тридцатой. Алебардист метким ударом выбивает из руки фальшион, а его двухметровый товарищ, взяв короткий разбег, сносит журналиста тяжелым щитом, как локомотив — автомобиль-малолитражку. Остаток боя бессмысленно пялюсь в голубое небо, как Андрей Болконский под Аустерлицем, не в силах принять хотя бы сидячее положение из-за тяжести брони. Всё, с понедельника иду в спортзал.