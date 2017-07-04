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Участник "Ты супер!" Роман Дружинин узнал о своих корнях

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (71)
11:5704.07.2017
(обновлено: 12:01 04.07.2017)
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© Фото : Пресс-служба НТВУчастник Международного детского вокального конкурса Ты супер! Роман ДружининУчастник Международного детского вокального конкурса Ты супер! Роман Дружинин
© Фото : Пресс-служба НТВ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пока большинство участников вокального конкурса "Ты супер!" были заняты тем, что репетировали свои номера, 15-летний Роман Дружинин из сибирской глубинки всеми силами пытался понять, кто он такой — такую возможность ему предоставили организаторы шоу "Ты супер!".

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Семейные ценности: участницы "Ты супер!" ищут родителей и верят в чудо
За смуглый оттенок кожи и иссиня-чёрные волосы в интернате Рому дразнили цыганёнком, всячески задирали и даже били. Осознав, что в таких условиях мальчик долго не протянет, его забрала к себе сердобольная воспитательница — Вера.

Увидев смуглого темноглазого мальчика, муж Веры заявил, что в жилах ребёнка течёт дурная кровь, и такого соседства он не потерпит. Сколько Вера ни пыталась убедить супруга, что Рома не цыган, тот стоял на своём.

Дело кончилось разводом: Вера забрала Рому и подарила ему тепло домашнего очага, которого у мальчика никогда не было.

Попав на проект "Ты супер!", Рома честно признался, что его заветная мечта — узнать, кто же он по национальности. Понять, где его корни. Продюсеры программы приготовили мальчику сюрприз: генетический тест на этническую принадлежность.

© Фото : Пресс-служба НТВУчастник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин
© Фото : Пресс-служба НТВ
Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин

Процедура заняла несколько недель, шоу "Ты супер!" уже закончилось, однако для Ромы всё только начинается. Экспертиза показала, что никакой он не цыган, а… индиец! Впрочем, только наполовину, ведь биологическая мама Ромы — русская.

Теперь Роме предстоит изучить массу литературы об Индии, чтобы понять, как живут люди, чья кровь течёт в его жилах.

Финал шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПроект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.Победитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия Адлейба
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИнформационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу Ты супер!
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Информационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.Участница детского вокального конкурса Ты супер! Софья Волошаненко
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.
© РИА Новости / Илья ПиталевВ финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
В финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители на финале шоу "Ты супер!"Зрители на финале шоу Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители на финале шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.Финал шоу Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВиталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья ПиталевТелезрители увидели видеоверсию финала конкурса 27 мая на НТВ. На фото - уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
Телезрители увидели видеоверсию финала конкурса 27 мая на НТВ. На фото - уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья Питалев"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"Бурановские бабушки и финалистка детского вокального конкурса Ты супер!
© РИА Новости / Илья Питалев
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУ конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.Финал шоу Ты супер! в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Илья Питалев
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У конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.
/

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

 

 

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