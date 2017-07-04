Участник "Ты супер!" Роман Дружинин узнал о своих корнях

11:5704.07.2017
(обновлено: 12:01 04.07.2017)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пока большинство участников вокального конкурса "Ты супер!" были заняты тем, что репетировали свои номера, 15-летний Роман Дружинин из сибирской глубинки всеми силами пытался понять, кто он такой — такую возможность ему предоставили организаторы шоу "Ты супер!".
За смуглый оттенок кожи и иссиня-чёрные волосы в интернате Рому дразнили цыганёнком, всячески задирали и даже били. Осознав, что в таких условиях мальчик долго не протянет, его забрала к себе сердобольная воспитательница — Вера.
Увидев смуглого темноглазого мальчика, муж Веры заявил, что в жилах ребёнка течёт дурная кровь, и такого соседства он не потерпит. Сколько Вера ни пыталась убедить супруга, что Рома не цыган, тот стоял на своём.
Дело кончилось разводом: Вера забрала Рому и подарила ему тепло домашнего очага, которого у мальчика никогда не было.
Попав на проект "Ты супер!", Рома честно признался, что его заветная мечта — узнать, кто же он по национальности. Понять, где его корни. Продюсеры программы приготовили мальчику сюрприз: генетический тест на этническую принадлежность.
Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин
Процедура заняла несколько недель, шоу "Ты супер!" уже закончилось, однако для Ромы всё только начинается. Экспертиза показала, что никакой он не цыган, а… индиец! Впрочем, только наполовину, ведь биологическая мама Ромы — русская.
Теперь Роме предстоит изучить массу литературы об Индии, чтобы понять, как живут люди, чья кровь течёт в его жилах.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.
Информационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"
Шоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.
В финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
Зрители на финале шоу "Ты супер!"
Все до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.
Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
Телезрители увидели видеоверсию финала конкурса 27 мая на НТВ. На фото - уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
У конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.