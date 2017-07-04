Участник "Ты супер!" Роман Дружинин узнал о своих корнях

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пока большинство участников вокального конкурса "Ты супер!" были заняты тем, что репетировали свои номера, 15-летний Роман Дружинин из сибирской глубинки всеми силами пытался понять, кто он такой — такую возможность ему предоставили организаторы шоу "Ты супер!".

За смуглый оттенок кожи и иссиня-чёрные волосы в интернате Рому дразнили цыганёнком, всячески задирали и даже били. Осознав, что в таких условиях мальчик долго не протянет, его забрала к себе сердобольная воспитательница — Вера.

Увидев смуглого темноглазого мальчика, муж Веры заявил, что в жилах ребёнка течёт дурная кровь, и такого соседства он не потерпит. Сколько Вера ни пыталась убедить супруга, что Рома не цыган, тот стоял на своём.

Дело кончилось разводом: Вера забрала Рому и подарила ему тепло домашнего очага, которого у мальчика никогда не было.

Попав на проект "Ты супер!", Рома честно признался, что его заветная мечта — узнать, кто же он по национальности. Понять, где его корни. Продюсеры программы приготовили мальчику сюрприз: генетический тест на этническую принадлежность.

© Фото : Пресс-служба НТВ Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин © Фото : Пресс-служба НТВ Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин

Процедура заняла несколько недель, шоу "Ты супер!" уже закончилось, однако для Ромы всё только начинается. Экспертиза показала, что никакой он не цыган, а… индиец! Впрочем, только наполовину, ведь биологическая мама Ромы — русская.

Теперь Роме предстоит изучить массу литературы об Индии, чтобы понять, как живут люди, чья кровь течёт в его жилах.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.