Васильева высоко оценила ЕГЭ-2017

СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. Единые государственные экзамены в 2017 году прошли максимально объективно, заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева на межрегиональной конференции, посвященной развитию системы оценки качества образования.

"Экзамены в форме ЕГЭ прошли максимально объективно", — сказала Васильева.

Она также поблагодарила Рособрнадзор за проделанную работу в этом направлении.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Он проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. В экзаменах приняли участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.