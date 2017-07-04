В Роскомнадзоре рассказали о ходе переговоров с мессенджерами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ведет активный диалог со всеми мессенджерами по включению их в реестр организаторов распространения информации, включение их в реестр — вопрос времени, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

"Сотрудничаем (с владельцами мессенджеров — ред.). Будут (в реестре — ред.). Идет активный диалог со всеми мессенджерами. Это вопрос времени. Все должны соблюдать российское законодательство", — сказал он.

"В процессе. Кто-то частично предоставил. Не хочу пока раскрывать, потому что переговоры — дело тонкое", — отметил Жаров.

Роскомнадзор в конце июня потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, заявив, что иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. Позднее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр, однако он не будет выполнять требования "закона Яровой".

Позднее Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, мессенджер был внесен в реестр.

Согласно данным Роскомнадзора, сведения других популярных мессенджеров — Viber, WhatsApp и Facebook Messenger — в реестре отсутствуют.