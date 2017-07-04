В крупных городах Югры появятся четыре новых офиса врачей общей практики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл — РИА Новости. Сеть врачей общей практики в Ханты-Мансийском автономном округе пополнится четырьмя новыми офисами в Сургуте и Нижневартовске, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры.

За последние полтора года на территории региона начали функционировать семь офисов врачей общей практики, восьмой — в окружном центре — откроется в ближайшее время, заверили в департаменте. При этом сеть таких офисов будет расширяться.

"В 2017 году планируются к приобретению нежилые помещения для размещения четырех офисов врачей общей практики в Сургуте и Нижневартовске", — отметили в профильном ведомстве.

Помещения приобретаются в рамках госпрограммы развития здравоохранения за счет средств окружного бюджета, в том числе на первых этажах жилых новостроек, которые нередко удалены от крупных медицинских учреждений.

"Открывшиеся офисы врачей общей практики позволяют разгрузить работу поликлиник в городах автономного округа, снизить очередность, повысить доступность первичной медико-санитарной помощи при отсутствии возможности строительства новых объектов здравоохранения, обеспечивают "шаговую" доступность медицинской помощи", — комментируют в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что в первых офисах, которые были открыты в 2016 году в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске, предусмотрены кабинеты приема врачей, процедурный, прививочный кабинеты, кабинеты ЭКГ и физиотерапии, к тому же обеспечен доступ для инвалидов и маломобильных групп населения.

В департаменте уточнили, что офис в Сургуте, например, укомплектован тремя врачами общей практики и четырьмя педиатрами, что позволяет медицинским кабинетам работать в две смены.

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