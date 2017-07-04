В Москве отметят День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото

День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В парках Москвы 8 июля гостей Дня семьи, любви и верности ждут творческие занятия, лекции, балы и спектакли, сообщает mos.ru.

8 июля в парке "Сокольники" состоится выступление Анны Сизовой, Павла Пикалова и Елены Дружновой. Гостей также ждут конкурсы и викторины и спектакль "Сказ о Петре и Февронии".

В саду "Эрмитаж" 8 июля пройдет концерт "Сердца любовью зажгите". В нем примут участие солисты Большого театра, заслуженные артисты России, лауреаты российских и международных конкурсов, хоровые и танцевальные коллективы. А 12 июля в саду пройдет традиционный "Ромашковый бал". Гостей ждут концерт с участием известных исполнителей, обучение историческим бальным танцам и конкурсы.

В эти дни посетители "Эрмитажа" также смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи футболок, флористике, рукоделию.

Гостям парка "Красная Пресня" 8 июля расскажут о традиционной культуре России XIX века.

В парке искусств "Музеон" 8 и 9 июля пройдет "Папа-фест". Дети и их отцы смогут принять участие в интерактивных развлечениях, мастер-классах и соревнованиях, увидят театральные постановки и выступления известных артистов, собрать робота, изучить строение человеческого тела через 3D-очки и побывать в космосе с помощью шлема дополненной реальности.

8 июля в Таганском парке пройдет развлекательная программа для детей, в которую войдут мастер-класс по плетению цветочных венков, аквагрим и фотосессия.

На центральной сцене парка "Северное Тушино" 8 июля состоится конкурс детских талантов. Также гости поучаствуют в турнире летающих тарелок, мастер-классах по художественной лепке, скрапбукингу и изготовлению подарочной чашки.