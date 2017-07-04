Поезда МЦК перевезли за полгода более 50 млн человек

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За шесть месяцев 2017 года поездами Московского центрального кольца воспользовались более 50 миллионов человек. Спрос на поездки в "Ласточках" неуклонно растет: в июне свой выбор в пользу МЦК сделали почти девять миллионов человек, сообщает портал mos.ru.

Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью пересадками на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции МЦК также можно сделать пересадку на городские автобусы, троллейбусы или трамваи. С начала работы поездами МЦК уже воспользовались более 77 миллионов пассажиров.

По кольцу ходят современные электропоезда, оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Оплатить проезд пассажиры могут обычными билетами, банковскими картами и по бесконтактной технологии NFC.

Движение по Московскому центральному кольцу открылось в сентябре 2016 года. Для многих пассажиров кольцо в два раза сократило количество пересадок и время в пути.