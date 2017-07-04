В Москве начала работу мотошкола ГУП "Мосгортранс"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 50 мотоциклистов стали учениками первой городской мотошколы при ГУП "Мосгортранс", а около 40 человек прошли курсы повышения водительского мастерства, сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова. Первые 12 выпускников получат права категории А уже 10 июля.

Обучение в мотошколе проходит на базе крупнейшего в столице учебно-курсового комбината ГУП "Мосгортранс", который с 1944 года выпустил сотни тысяч высококвалифицированных водителей.

В мотошколе разработали несколько учебных программ. Для начинающих есть курс "Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории А". Повысить уровень мастерства вождения мотоцикла в условиях мегаполиса можно на разовых занятиях с инструкторами — профессиональными спортсменами, принимающими участие во всероссийских турнирах по мотогонкам.

В мотошколе предусмотрены также индивидуальные уроки, в программу которых входят скоростное прохождение поворотов, маневрирование в ограниченном пространстве, экстренное торможение с применением разных методик торможения, контрруление, упражнения на реакцию и многое другое.

"Круглогодичный крытый профессиональный мотодром — это главное преимущество первой городской мотошколы, которую мы открыли при учебно-курсовом комбинате ГУП "Мосгортранс" чуть более месяца назад. Преподают там опытные мотогонщики — победители всероссийских турниров, которые анализируют и обсуждают с вами ошибки вождения. В результате по окончании занятий вы получаете уверенность в себе при управлении мотоциклом в городе при любой загруженности дорог", — отметил Максим Ликсутов.

Учебная программа для мотошколы была разработана специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно со столичным управлением ГИБДД.