СМИ узнали, что Тулеев проходит реабилитацию в московской больнице

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 июля самолетом МЧС был доставлен в Москву для прохождения реабилитации после операции на позвоночнике, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позднее пресс-служба обладминистрации объявила, что он продлен из-за операции. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше.

По словам источника газеты в силовых структурах, в субботу Тулеева доставили на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии, который доставил его в Москву.

"В столичном аэропорту господина Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и отвезли его в одну из больниц. Там за здоровьем губернатора будет организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике", — сообщает издание.

Как отмечается, в представительстве Кемеровской области в Москве от комментариев отказались.

Операцию из-за проблемы с межпозвоночными дисками Тулееву прописали еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес ее на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.