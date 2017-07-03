В России мигранты помогли таджику вернуться на родину спустя 26 лет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Неравнодушные соотечественники помогли таджику Иззату вернуться на родину спустя 26 лет жизни в России. Историю его возвращения рассказал Sputnik Таджикистан живущий в Москве видеоблогер Парвиз Ибрагимов.

Его канал на YouTube под названием "Фонд таджика" посвящен жизни таджикских граждан и уроженцев Таджикистана в России. Несколько месяцев назад видеоблогер заметил на улице плохо одетого мужчину.

"Мы его встретили на одной из улиц Москвы. Когда узнали, что он таджик, спросили, хочет ли он вернуться в Таджикистан. Так мы решили помочь ему и отправить его домой", — рассказал Ибрагимов.

Гражданин Таджикистана по имени Иззат 26 лет назад переехал в Россию и женился на русской, однако через несколько лет он развелся и оказался на улице.

Деньги на авиабилет собрали таджикские мигранты, а документы подготовили сотрудники посольства Таджикистана в России. В конце июня мужчина улетел в Душанбе к родственникам.

"Иззат уже в Таджикистане. Мы попросили его сестер отвести его в больницу и вылечить, потому что он болен", — рассказал Парвиз, добавив, что в ближайшем будущем намерен вместе с товарищами помочь еще нескольким соотечественникам вернуться в Таджикистан.