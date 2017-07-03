В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет теплая погода

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Теплая погода придет в Московский регион во второй половине июля и начале августа. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что в этот период ожидается повышение температуры до 25 градусов и выше, а также повышение атмосферного давления.

Тем не менее, он подчеркнул, что прогноз на срок более 10 дней нужно воспринимать не как точную информацию, а скорее как ориентир.

"Это не значит, что весь период будет теплым. Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше", — пояснил директор Гидрометцентра, добавив, что теплая погода не исключает осадков.