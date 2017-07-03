В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет теплая погода

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Теплая погода придет в Московский регион во второй половине июля и начале августа. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Тем не менее, он подчеркнул, что прогноз на срок более 10 дней нужно воспринимать не как точную информацию, а скорее как ориентир.
"Это не значит, что весь период будет теплым. Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше", — пояснил директор Гидрометцентра, добавив, что теплая погода не исключает осадков.