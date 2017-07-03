Амурский тигр Умар прибыл из Москвы в зоопарк Денвера на встречу с невестой

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Тигр Умар из Московского зоопарка уже прибыл в Денвер (штат Колорадо, США), где пока находится в карантине, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

Как пояснили в зоопарке, Умар участвует в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждет невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.

"Тигр перенес переезд хорошо, чувствует себя отлично, первое время будет находиться в карантине… Путь его был долгим, дорога в общей сложности заняла полтора дня", — рассказали в пресс-службе, пояснив, что во время путешествий животных обычно не кормят, дают только воду.

Как сообщалось ранее, невестой трехлетнего амурского тигра станет шестилетняя тигрица Никита. Также в Денвере живут еще два самца этого вида — семилетние братья Тимбу и Николай.

Как уточнили в зоопарке, в США тигр Умар должен остаться насовсем. Что касается братьев Умара, то предполагается, что еще один тигр уедет в Бельгию этим летом, по срокам переезда еще одного хищника в Японию ясности пока нет.

Амурский тигр — один из редчайших видов млекопитающих семейства кошачьих на земле, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Несмотря на полный запрет на добычу и отлов тигров, браконьерское уничтожение этого животного не прекращается.