Кабмин запретил оставлять детей в припаркованных машинах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому запрещается оставлять в машине детей младше семи лет без взрослого, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что МВД России разработало поправки в Правила дорожного движения, запрещающие автовладельцам оставлять в машине на время стоянки маленьких детей без присмотра взрослых. Данный документ будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, переохлаждением, испугом и прочими.