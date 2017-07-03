Тюменская школа вошла в число победителей всероссийского конкурса

ТЮМЕНЬ, 3 июл — РИА Новости. Тюменская школа №70 имени Великой Победы заняла второе место во всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора..

Конкурс проводился в два этапа. В региональном этапе приняли участие 11 тюменских школ. Победителями стали две школы — одна в номинации "Лучшая инклюзивная школа", и вторая — в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования". Лучшим инклюзивным детским садом города был назван тюменский детсад № 133.

По информации пресс-службы губернатора, в Тюменской области проживают около десяти тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, примерно две тысячи из них — дошкольники, восемь тысяч учатся в школах. Обучение детей идет как в специальных коррекционных школах, так и в общеобразовательных учреждениях, где активно внедряются инклюзивные технологии.

"Нельзя отодвигать этих особых детей от общества. Среда их общения должна быть максимально открытой и широкой. Это позитивно скажется на их физическом здоровье и психологическом состоянии, позволит ребятам стать активными гражданами своей страны", — убежден глава региона Владимир Якушев.

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