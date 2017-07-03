Минтруд разъяснил содержание закона об условиях труда для подростков

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, уточняющий условия труда для подростков 14-15 лет, в частности дает возможность заключения трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, пояснили РИА Новости в Минтруде РФ.

Путин подписал закон, вносящий изменения в части регулирования продолжительности рабочего дня несовершеннолетних, соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации в субботу.

"Устранен пробел в законодательстве в части установления продолжительности ежедневной работы (смены) с работниками в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет – не более 4 часов. Ранее продолжительность рабочей смены была прописана только для лиц от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет", — рассказали в Минтруде.

Также, по данным ведомства, уточнены условия заключения трудового договора с лицами, достигшими возраста четырнадцати и пятнадцати лет.

"В частности, указано на возможность заключения трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью (с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства). А также сделано прямое указание на возможность трудоустройства лиц, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленных из указанной организации, но с уточнением, что они при этом продолжают получать общее образование в иной форме обучения", — рассказали в Минтруде.

Как уточнили в министерстве, закон вступает в силу с 11 июля 2017 года.