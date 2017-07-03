Кассы на АЗС "Роснефть" восстановили работу после вирусной атаки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Роснефть" полностью восстановила работу кассового оборудования на АЗС после вирусной атаки, сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"Розничная сеть компании работает в штатном режиме. Работа кассового оборудования по реализации нефтепродуктов на всех АЗС компании полностью восстановлена", — сказал представитель "Роснефти".

"Роснефть" 27 июня сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.