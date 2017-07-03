Последствия ливня в Москве ликвидируют более четырех тысяч рабочих

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Коммунальные службы полностью контролируют ситуацию, связанную с ликвидацией последствий сильных осадков в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Помимо бригад "Мосводостока" задействованы бригады ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала", "Гормоста" и окружные коммунально-инженерные службы, включая ГБУ "Жилищник" округов", — сказал представитель пресс-службы.

В мэрии уточнили, что всего в работах задействовано более 4,1 тысячи рабочих и порядка 1,2 тысячи единиц техники, включая вакуумную, которые обеспечивают беспрепятственный пропуск воды и работу перекачивающих помп.

Ранее сообщалось, что в связи с ливнями в Москве организовано круглосуточное дежурство 385 бригад "Мосводостока" в составе 1100 рабочих и более 280 единиц техники.

По информации предприятия, подтоплений в Москве в связи с сильными ливнями не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях сильного ливня городское хозяйство работает в штатном режиме.

"Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", — написал он на своей странице в Twitter.