Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане остаются в больницах

КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости, Ирина Дурницына. Еще один пострадавший в ДТП с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье в Татарстане выписан из стационара, в больницах продолжают лечение восемь человек, сообщил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара – Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, был ослеплен светом фар или не справился с управлением при обгоне.

"Еще один пострадавший в Альметьевске выписан на амбулаторный этап. То есть у нас восемь остаются", — сказал Вафин журналистам.

Министр также сообщил, что в бюро судмедэкспертизы, где ведется работа по идентификации погибших, биологический материал взят у родственников восьми погибших, останки двух из них идентифицированы.

Ранее Вафин отмечал, что в понедельник ожидается приезд основного количества родственников погибших. По его словам, если качество биологического материала позволит провести необходимые исследования, и не понадобится перепроверка, основные исследования возможно завершить в течение двух дней.