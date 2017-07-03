Глава Фонда соцстрахования рассказал о переходе на электронные больничные

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим рассказал, как будет осуществлен переход на электронные больничные и родовые сертификаты.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел с главой Фонда рабочую встречу, на которой попросил его рассказать о том, как идет подготовка к этой новой задаче.

Как рассказал Кигим, с 1 июля в каждом регионе, по согласованию с Минздравом, было выбрано по одной клинике для реализации этого проекта. Кроме того, по его словам, готовы к этой деятельности даже такие многофилиальные сетевые компании, как Сбербанк, "Российские железные дороги", "Северсталь".

"Мы с ними согласовываем программный продукт, это самая сложная вещь. У этого продукта есть сегодня четыре расширения, и мы их планируем реализовать в ближайшее время", — заверил Кигим.

В первую очередь, по его словам, ФСС предлагает с помощью телефонных компаний сделать социальный навигатор.

"Сегодня мы сделали электронный документооборот, есть разные базы данных. В больничном листе написано, что можно обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы. А вот как человеку сделать удобный график — наверное лучше телефонных компаний никто не поможет ему создать такой домашний офис, "Мой офис", организатор, который позволил бы спланировать свое время", — сказал Кигим.

Он также отметил, что другой важной задачей является создание электронного сервиса для родовых сертификатов.

"Восемнадцать миллиардов рублей — это родовые сертификаты, которые сегодня в бумажном виде. Задача, чтобы люди не ходили с этажа на этаж, а получили электронный сервис", — подчеркнул глава Фонда.

Кроме того, он рассчитывает, что с 1 января 2018 года будет согласована процедура для оформления санаторно-курортного лечения, которое будет переведено также в электронную форму.

Кигим также отметил, что для некоторых сотрудников Фонда психологически сложно работать с современными средствами электронного общения.

"Мы говорим: почему вы не хотите приходить к слабослышащим, которые используют язык жестов, и беседовать с этими людьми с помощью мобильного сурдопереводчика? Главная ломка психологическая — люди в нашем Фонде должны выйти из офиса, сами стать мобильным офисом, мобильным МФЦ, если можно так сказать. И на их айпадах должны быть все сервисы, которые инвалид мог бы получить, в том числе, на месте", — отметил Кигим.