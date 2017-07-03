ЦОДД в Москве перешел в усиленный режим работы из-за дождя

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ситуационный центр ЦОДД в Москве, который следит за транспортной обстановкой в городе, перешел в усиленный круглосуточный режим работы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Ситуационный центр ЦОДД правительства Москвы работает в усиленном круглосуточном режиме совместно с УГИБДД, ГУМЧС и РЖД", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В ведомстве попросили автомобилистов не занимать полосы, выделенные только для движения общественного транспорта.

"Особенно это важно при таких осадках", — подчеркнули в департаменте.

Гидрометцентр ранее из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности (погода потенциально опасна). В столичном метеобюро сообщили РИА Новости, что в столице в понедельник может выпасть до 10% от месячной нормы осадков.