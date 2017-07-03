Нарышкин назвал главную задачу Российского исторического общества

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Главной задачей Российского исторического общества (РИО) в настоящее время является формирование исторической культуры в России, основанной на профессиональном, подлинно научном подходе к изучению истории, заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая в понедельник на общем собрании Российского исторического общества, отметившего пятилетие со дня своего воссоздания, Нарышкин отметил, что интерес к истории в российском обществе растет, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов.

"Наша главная задача сегодня — это развитие исторического просвещения, формирования исторической культуры нашего общества", — сказал Нарышкин.

По его словам, Российское историческое общество должно "поддерживать распространение подлинного, настоящего исторического знания".

"Необходимо, чтобы интерес общества к истории был удовлетворен профессионально, иначе будут набирать силу дилетанты, беллетристы, а то и прямые фальсификаторы и спекулянты от истории", — подчеркнул Нарышкин.

Цель РИО — объединение усилий государственных и общественных деятелей, ученых, искусствоведов и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

Среди крупных проектов, выполненных под эгидой Российского исторического общества — мероприятия, приуроченные к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, связанные со 100-летием начала Первой мировой войны, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас РИО реализует большой комплекс мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России.

Важной составляющей работы РИО стало создание нового учебно-методического комплекса по истории России. Он включает в себя историко-культурный стандарт — научную основу содержания школьного исторического образования, в который входят принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.