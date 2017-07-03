В МЧС предложили дополнительные меры безопасности в связи с последними ДТП

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в связи с последними крупными ДТП предложил принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения.

"В последнее время возросло количество ДТП с тяжелыми последствиями как на федеральных, так и на региональных дорогах. Я попрошу соответствующие федеральные структуры совместно с органами исполнительной власти еще раз провести комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения", — сказал он на селекторном совещании.

По словам Пучкова, летом значительно возрастает нагрузка на трассы.

"Давайте еще раз дополнительно осуществим необходимые меры", — заключил министр.

В ночь на воскресенье недалеко от города Заинск на востоке Татарстана пассажирский автобус маршрутом Самара — Ижевск столкнулся с грузовиком, который буксировался на жесткой сцепке другой грузовой машиной. В автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).