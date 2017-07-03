Комплекс ЖКХ в Москве работает штатно, несмотря на дожди, заявил Собянин

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Столичный комплекс ЖКХ работает в штатном режиме в условиях дождей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.
Гидрометцентр ранее из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности (погода потенциально опасна). В столичном метеобюро сообщили РИА Новости, что в столице в понедельник может выпасть до 10% от месячной нормы осадков.
"Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", — написал мэр в Twitter.