Рособрнадзор подвел итоги опроса школьников об отношении к ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти половина российских выпускников выразила желание кроме ЕГЭ сдавать дополнительный профильный экзамен в вузе при поступлении, сообщает Рособрнадзор.
Ведомство подвело итоги опроса, который проводился на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ, чтобы узнать их мнение об итоговой аттестации. Опрос проходил с 9 по 25 июня, участие в нем приняли около 7,5 тысячи посетителей портала.
"Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены", — говорится в сообщении. Подавляющее большинство — 83,4% участников опроса – считают удобным срок действия результатов ЕГЭ – четыре года, не имеет значения этот факт для 16,6% ответивших.
"Для нас важно, чтобы ЕГЭ не только объективно проверял знания выпускников, но и являлся комфортной формой экзамена. Итоги опроса показали, что единый госэкзамен в целом понятен и удобен тем, кто к нему готовится и сдает. Важно также понять, какие моменты вызывают напряжение у участников экзамена и что их не устраивает. Результаты опроса будут учтены в нашей дальнейшей работе", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.