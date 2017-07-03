Рособрнадзор подвел итоги опроса школьников об отношении к ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти половина российских выпускников выразила желание кроме ЕГЭ сдавать дополнительный профильный экзамен в вузе при поступлении, сообщает Рособрнадзор.

Ведомство подвело итоги опроса, который проводился на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ, чтобы узнать их мнение об итоговой аттестации. Опрос проходил с 9 по 25 июня, участие в нем приняли около 7,5 тысячи посетителей портала.

"По некоторым вопросам мнения опрошенных разделились: 51,8% хотели бы поступать в вуз только по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают необходимым дополнительный профильный экзамен в вузе", — говорится в сообщении. При этом 52,5% участников опроса полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы на поступление в вуз для выпускников из крупных городов и из регионов, а 47,5% ответили, что значение имеет не форма экзамена, а мотивация и желание поступить в выбранный вуз.

"Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены", — говорится в сообщении. Подавляющее большинство — 83,4% участников опроса – считают удобным срок действия результатов ЕГЭ – четыре года, не имеет значения этот факт для 16,6% ответивших.

Согласно опросу, 67% проголосовавших отметили, что наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, которые помешают сдать экзамены в основные дни. Кроме того, 78,5% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку заданий, а для 21,5% комфортнее экзамен в произвольной форме. Около 62% участников опроса считают более удобной письменную форму экзаменов, остальные (38%) — форму беседы с преподавателем. При этом 64% опрошенных не хотели бы, чтоб их экзаменовал преподаватель, с которым не сложились отношения в школе.

"Для нас важно, чтобы ЕГЭ не только объективно проверял знания выпускников, но и являлся комфортной формой экзамена. Итоги опроса показали, что единый госэкзамен в целом понятен и удобен тем, кто к нему готовится и сдает. Важно также понять, какие моменты вызывают напряжение у участников экзамена и что их не устраивает. Результаты опроса будут учтены в нашей дальнейшей работе", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.