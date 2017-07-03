Основной период ЕГЭ завершился без нарушений

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Основной период ЕГЭ в 2017 году завершился в рабочем режиме без нарушений, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Основной период ЕГЭ в целом прошел спокойно, в рабочем режиме. Как и в предыдущие годы была обеспечена прозрачность и честность экзаменов", — сказал Кравцов.

Он также отметил, что четвертый год подряд не было зафиксировано утечек экзаменационных материалов в интернет. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что доля видеонаблюдения в аудиториях в режиме онлайн увеличена с этом году с 83% до 93%.

Глава ведомства также отметил, что благодаря массовому внедрению технологии печати экзаменационных материалов прямо в пунктах проведения ЕГЭ, удалось сократить сроки проверки работ. Так, по русскому языку, выпускники узнали свои результаты на пять дней раньше намеченного срока.

Кроме того, по его словам, в 2017 году, как и предыдущем, наиболее популярными среди предметов стали обществознание, которое сдавали 54% школьников, 26% выбрали физику, 21% — историю, 20% — биологию и 13% написали ЕГЭ по химии.

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах приняло участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.