Участие во Всероссийских проверочных работах приняли 95% школ

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 95% всех российских школ приняли участие в написании Всероссийских проверочных работ, сообщил журналистам глава Центра национальных и международных исследований качества образования Сергей Станченко.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

"Количество участников (ВПР) в этом году более трех миллионов — это 4,5, 11 классы. Это уже разы больше, чем участников ЕГЭ. Поэтому процедура уже существенно более массовая, чем ЕГЭ. Количество школ, которые приняли участие в ВПР, 40 тысяч. Это около 95%", — сказал Станченко.

Он также сообщил, что проверочные работы в этом году написали 214 колледжей и техникумов, которые тоже сдавали предметы 11 класса. "Около 17-18 тысяч школ, то есть близко к половине школ РФ, приняли участие в 11 классе ВПР", — добавил он.

По результатам проведенных работ, около 5% не справились с ВПР и получили двойки, порядка 20-25% написали работы на тройки.

Станченко напомнил, что в 2018 году ВПР станут обязательными для 4 и 5 классов, по выбору работы будут писать в 6 классе. Кроме того, проверочные напишут выпускники школ по тем предметам, по которым не выбрали ЕГЭ.