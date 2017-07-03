МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы традиционно начинаем сегодня собирать предложении по совершенствованию ЕГЭ. Все они будут внимательно проанализированы нашими специалистами", — сказал Кравцов.

Как рассказал глава ведомства, предложения Рособрнадзор будет принимать до 11 августа 2017 года, а обо всех возможных изменения объявлено будет до 1 сентября.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах приняло участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.