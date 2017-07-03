МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.
Как рассказал глава ведомства, предложения Рособрнадзор будет принимать до 11 августа 2017 года, а обо всех возможных изменения объявлено будет до 1 сентября.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах приняло участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.