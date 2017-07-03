Матвинеко заявила, что Евразийский женский форум будет проходить регулярно

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Евразийский женский форум будет проводиться регулярно, в 2018 году он будет посвящен, в том числе, обучению женщин-лидеров, участию в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женскому предпринимательству, сказала председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

"На Евразийском женском форуме 2018 года мы представим проекты, которые направлены на поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях. Это, например, обучение женщин-лидеров, участие женщин в продвижении высоких технологий, профилактика рака молочной железы, женское предпринимательство и другие. Практически все проекты получают такое международное звучание", — сказала Матвиенко на Первом международном Конгрессе женщин стран ШОС и стран БРИКС.

Она добавила, что форум по инициативе участниц будет проводиться регулярно, а его подготовку и тематику мероприятий можно обсуждать на портале "Евразийское женское сообщество".

"Этот интернет-ресурс специально создан для обмена информацией и опытом, реализации совместных действий. Портал действует на русском и английском языках", — сказала председатель СФ.