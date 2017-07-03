Матвинеко заявила, что Евразийский женский форум будет проходить регулярно

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Евразийский женский форум будет проводиться регулярно, в 2018 году он будет посвящен, в том числе, обучению женщин-лидеров, участию в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женскому предпринимательству, сказала председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.
Она добавила, что форум по инициативе участниц будет проводиться регулярно, а его подготовку и тематику мероприятий можно обсуждать на портале "Евразийское женское сообщество".
"Этот интернет-ресурс специально создан для обмена информацией и опытом, реализации совместных действий. Портал действует на русском и английском языках", — сказала председатель СФ.