МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ухудшение видимости ожидается в ночь на понедельник в Москве и Московской области в связи с туманом, соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС по Москве.

"В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 —500 метров", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ухудшение погоды может повлечь за собой ухудшение видимости на автомагистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой опасных грузов.