В Новгородской области восстановили движение по ряду размытых ливнями дорог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В трех районах Новгородской области продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, когда в результате проливных дождей оказались повреждены участки дорог, сообщает пресс-центр областного правительства.

Ранее сообщалось, что в субботу в трех районах Новгородской области был введен режим ЧС из-за сильных дождей, в результате которых повреждены участки автодорог и нарушено сообщение с рядом населенных пунктов. В Крестецком, Окуловском и Любытинском районах из-за сильных дождей, вызвавших выход рек из берегов и разливы водоемов, произошло разрушение участков дорог. Около тысячи жителей не могли покинуть свои населенные пункты.

По информации МЧС, в поселке Любытино остаются подтопленными 35 приусадебных участков, на которых расположено 19 жилых и 16 дачных домов. В Любытинском, Крестецком и Окуловском районах вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, накануне вечером восстановлен проезд на автодороге Любытино – Разгон – Луково, где произошел размыв трубопереезда. Также была восстановлена насыпь моста на автодороге Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи. Частично открыт проезд на автодороге Окуловка – Любытино в районе деревни Погорелка. Работы здесь планируется завершить во второй половине воскресенья", — говорится в сообщении.

Продолжается также восстановление автодороги Любытино – Неболчи, отсыпана автодорога Крестцы – Окуловка – Боровичи, между деревнями Луково и Ручьи. В воскресенье до 22.00 мск планируется закончить укладку асфальта, после чего движение здесь будет восстановлено.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены все необходимые структуры и службы. Проводится подворовый обход, оказывается адресная помощь по уборке территорий. Развернуто три пункта временного размещения в Любытинском районе вместимостью 243 человека. Население информируется о происшествии путем СМС-сообщений. Всего оповещено более 220 тысяч абонентов", — отмечается в сообщении.

В зоне ЧС работают 224 специалиста, 75 единиц техники, в том числе от МЧС 65 человек, 20 единиц техники, от дорожных служб — 120 человек, 34 единиц техники.