В Новгородской области восстановили движение по ряду размытых ливнями дорог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В трех районах Новгородской области продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, когда в результате проливных дождей оказались повреждены участки дорог, сообщает пресс-центр областного правительства.
По информации МЧС, в поселке Любытино остаются подтопленными 35 приусадебных участков, на которых расположено 19 жилых и 16 дачных домов. В Любытинском, Крестецком и Окуловском районах вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, накануне вечером восстановлен проезд на автодороге Любытино – Разгон – Луково, где произошел размыв трубопереезда. Также была восстановлена насыпь моста на автодороге Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи. Частично открыт проезд на автодороге Окуловка – Любытино в районе деревни Погорелка. Работы здесь планируется завершить во второй половине воскресенья", — говорится в сообщении.
"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены все необходимые структуры и службы. Проводится подворовый обход, оказывается адресная помощь по уборке территорий. Развернуто три пункта временного размещения в Любытинском районе вместимостью 243 человека. Население информируется о происшествии путем СМС-сообщений. Всего оповещено более 220 тысяч абонентов", — отмечается в сообщении.
В зоне ЧС работают 224 специалиста, 75 единиц техники, в том числе от МЧС 65 человек, 20 единиц техники, от дорожных служб — 120 человек, 34 единиц техники.