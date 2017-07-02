Вестибюль станции метро "Щелковская" в Москве возобновил работу

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Северный вестибюль станции "Щёлковская" столичного метро открыт для входа и выхода пассажиров, информирует пресс-служба метрополитена Москвы.

Ранее сообщалось, что северный вестибюль "Щёлковской" закрыт по требованию полиции.

"14:30, станция "Щёлковская". Северный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", — говорится в официальном микроблоге в Twitter метрополитена Москвы.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, "бесхозный предмет в северном вестибюле был проверен сотрудниками полиции, опасности он не представляет". По его словам, на движение поездов и работу станции инцидент не повлиял.