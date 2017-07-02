Всероссийский олимпийский день прошел в "Сокольниках"

Подросток катается на скейтборде в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

Подросток катается на скейтборде в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. 1 июля в московском парке "Сокольники" состоялся спортивный праздник — XXVIII Всероссийский олимпийский день —в честь предстоящих Олимпийских зимних игр в 2018 году, сообщает портал mos.ru. Мероприятие прошло при участии олимпийских чемпионов.

Для гостей праздника были организованы многочисленные мастер-классы по разным видам спорта — дзюдо, гольфу, карате, серфингу, гребному спорту, скейтбордингу и многим другим. Помимо этого, любой желающий мог принять участие в легкоатлетических забегах и массовой зарядке, а также посмотреть творческие номера о корейской культуре, подготовленные культурным центром посольства Республики Кореи.

Инфраструктуру предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане представили на стенде Национальной организации туризма Кореи.