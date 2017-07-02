В ЦФО восстановили электроснабжение 100 тысячам потребителей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Энергоснабжение 100,4 тысячи человек восстановлено в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) после грозы и сильного ветра, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Максимально без электроснабжения оставались бытовые потребители общей численностью около 100,4 тысячи человек", — говорится в сообщении Минэнерго.
Во второй половине дня 1 июля из-за возобновившейся грозы повторные отключения электроэнергии произошли во Владимирской области. К 23.00 мск электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. Также были полностью завершены аварийно-восстановительные работы в Тульской области. Ночью 2 июля электроснабжение полностью восстановили в Рязанской области.