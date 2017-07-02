В ЦФО восстановили электроснабжение 100 тысячам потребителей

Шторм в Москве и Подмосковье (32)

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Энергоснабжение 100,4 тысячи человек восстановлено в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) после грозы и сильного ветра, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

С 30 июня по 1 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду) в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях ЦФО происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ компаний МОЭСК, "Мособлэнерго", "МРСК Центра и Приволжья", "МРСК Центра".

"Максимально без электроснабжения оставались бытовые потребители общей численностью около 100,4 тысячи человек", — говорится в сообщении Минэнерго.

В субботу, 1 июля, было полностью восстановлено электроснабжение потребителей в Москве, Липецкой, Московской, Владимирской, Калужской областях.

Во второй половине дня 1 июля из-за возобновившейся грозы повторные отключения электроэнергии произошли во Владимирской области. К 23.00 мск электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. Также были полностью завершены аварийно-восстановительные работы в Тульской области. Ночью 2 июля электроснабжение полностью восстановили в Рязанской области.